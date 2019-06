Les habitants d'Estaimpuis veulent de l'eau claire aux robinets, la solution a peut-être été trouvée...

Ouvrir son robinet et en voir sortir de l'eau brune, ce n'est pas très engageant... Cette situation, elle arrive régulièrement à certains habitants de l'entité d'Estaimpuis. Mais ces derniers jours, la situation a empiré. A tel point qu'un couple de boulangers de Leers-Nord n'a pas eu d'autre choix que d'acheter de l'eau en bouteille pour fabriquer les pains et la pâtisserie. Ce jeudi 13 juin après-midi, l'eau était redevenue claire. Définitivement? Les Estaimpuisiens l'espèrent. La SWDE aussi. Après de longues recherches une vanne défectueuse a été détectée. "Cette vieille vanne ne s'ouvrait plus convenablement, cela pourrait expliquer un tirage plus important pour obtenir le débit nécessaire, cela a entraîné une pression importante sur les autres éléments du réseau, expliquant un décrochage des éléments ferriques qui se trouvent à l'intérieur des canalisations " explique Benoît Moulin, porte-parole de la SWDE.