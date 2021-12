Les grottes de Han-sur-Lesse rouvrent dès ce dimanche

Pas de repas de Noël pour Guy, ouvrier et responsable adjoint aux grottes de Han. Sa journée, il l’a passé dans l’humidité et à 60 mètres de profondeur, à installer en urgence, mais sans amertumes, les dernières décorations et autres illuminations. "Dans le secteur du tourisme, cela fait partie de notre boulot de travailler les week-ends et jours fériés. Et puis, le résultat est encourageant. Ces illuminations, ça va faire rêver beaucoup de gens. Ce n’est pas tous les jours que l’on peut observer des sapins de Noël illuminés au fin fond d’une grotte", raconte-t-il.

Il faut dire que la direction ne s’attendait pas à pouvoir rouvrir. Le site des grottes de Han était, en effet, considéré comme un parc d’attractions intérieur. Il devait donc fermer suite aux mesures sanitaires imposées par les derniers comités de concertation. "Jeudi soir, nous avons reçu de la part du cabinet de la Ministre Valérie de Bue (ndlr : ministre wallonne du tourisme et du patrimoine) la nouvelle que nous pouvions finalement ouvrir, car les grottes sont désormais assimilées aux musées. Il a donc fallu rapidement s’organiser. On avait déjà prévenu le personnel de la grotte qu’il ne travaillerait pas. Il a donc fallu les rappeler", explique Magali Nicolaï, responsable communication aux grottes de Han.

Les illuminations de Noël trôneront jusqu’au 9 janvier. Les organisateurs espèrent accueillir entre 5000 et 6000 visiteurs par jour.