Les grottes de Han rouvrent en proposant un circuit inédit et conforme aux mesures sanitaires

Les Grottes de Han-sur-Lesse ont rouvert, ce samedi, après pratiquement trois mois de fermeture.

La réouverture en mode Covid-19 prévoyait une série de mesures sanitaires à respecter. Désormais, et jusqu’à nouvel ordre, les visites se font en petits groupes, en suivant un itinéraire inédit, pour pouvoir assurer la distanciation physique. Pas de quoi décevoir les premiers visiteurs, déjà nombreux ce samedi.

Petits groupes en circuit court

"Plus de 350 personnes ont visité les grottes de Han, ce samedi", ont expliqué les responsables du site. C’est moins qu’en temps normal, mais c’est déjà beaucoup pour une réouverture sous protocole sanitaire. "Le public était impatient de venir (re) visiter les grottes", explique Brigitte Malou, la responsable du domaine. "Pour visiter les grottes, le public (sauf les abonnés) doit réserver son entrée au préalable. La découverte des lieux se fait par groupes de 20 personnes maximum. En raison des consignes sanitaires, nous avons dû complètement revoir nos modalités, que ce soit au niveau de la billetterie, du circuit, des espaces de restauration ou du reste du domaine. L’itinéraire a été modifié. Il est plus court, mais moins fatigant et inédit. C’est une boucle en fait ! On entre et on sort au même endroit. Soit par la sortie habituelle. Autre changement : les petites salles que l’on pouvait voir en amont sont provisoirement fermées au public, pour des raisons pratiques et sanitaires. En effet, ces pièces sont plus confinées et y assurer la distanciation sociale aurait été trop compliqué".

Circulez, il n’y a rien à photographier

Réservations préalables, arrêts limités aux grandes salles, port du masque vivement recommandé, rambardes désinfectées, gel hydroalcoolique,… Voilà pour les principales autres mesures, sans oublier l’interdiction de s’arrêter à certains endroits, habituellement prisés pour les pauses photos. "Nous ne voulions pas que les groupes se télescopent", explique la patronne. "Nous avons pris des mesures permettant d’éviter la formation de files, ce qui aurait posé problème en termes de distanciation physique".

Grenouilles au sol

Pour assurer la distanciation physique, des marquages ont été peints au sol. "Ces marquages ont la forme de petites grenouilles blanches", affirme Guy Evrard, responsable adjoint. "Ce sont des repères visuels séparés d’1m50. D’autres délimitent les endroits où le public doit se placer pour écouter les explications du guide. La responsable a eu l’idée du symbole représentant une grenouille en référence aux nombreux batraciens présents dans la grotte".

Comme dans d’autres sites touristiques, le nouveau parcours des grottes de Han comporte aussi des bornes de gel désinfectant. Les surfaces susceptibles d’être touchées sont désinfectées. Le personnel porte un masque de protection. "Et de plus, le courant d’air des grottes contribue à renouveler l’air, ce qui réduit fortement le risque de poches d’air stagnant", souligne Guy Evrard.

Visiter autrement

Parcours modifié et public restreint, pour Mélanie, une des guides, la formule actuelle présente aussi des avantages. "Ce n’est pas plus compliqué pour nous. Et je dirais même que ces conditions calmes permettent au public de mieux profiter de la visite. Nous avons plus de temps pour nos explications aussi".

Un avis partagé par ce visiteur flamand : "C’est un lieu magnifique ! Et le visiter dans ces conditions, c’est agréable. Le parcours est limité. Mais cela nous donne envie de revenir plus tard pour redécouvrir le site de manière plus complète". Et pour profiter du grand classique de fin de visite, actuellement suspendu pour des raisons pratiques : le célèbre coup de canon permettant d’entendre l’effet de réverbération du site.

Les squatteurs du confinement

Le site a été fermé au public pendant environ trois mois. Il n’était pas pour autant complètement désert. "Des animaux ont profité du calme et de l’absence de visiteurs", explique Guy Evrard. "Les grenouilles, les chauves-souris, les insectes et les fouines étaient plus nombreux que d’habitude. Mais le plus surprenant, c’était la présence d’un castor dont on peut encore voir les traces ici. C’est vraiment un effet du confinement".

La réouverture du site aura sans doute déplu à la faune. Mais elle satisfait le public et apporte une bulle d’oxygène aux gérants du domaine. En 3 mois de fermeture due au confinement, le site a perdu environ 1 million d’euros.