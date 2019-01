Les grottes de Han, patrimoine touristique préféré des Wallons: "Une reconnaissance pour notre travail de mise en valeur"

La province de Namur a été plébiscitée pour le patrimoine préféré des Wallons. Les résultats de ce vote ont été rendus publics jeudi soir, et trois sites namurois remportent la palme.

Trois sites sur six catégories, dont le "patrimoine touristique"… Où le domaine des grottes de Han, la plus vielle attraction touristique de Belgique, reste décidément bien ancré dans le cœur des Wallons.

A la grande satisfaction de Brigitte Malou, l'administratrice déléguée du domaine. "La reconnaissance et la visibilité, c'est toujours important ! Et même si les grottes de Han sont connues depuis 200 ans (on est la plus ancienne entreprise touristique de Belgique), je pense que les Wallons se rendent compte qu'il y a un renouveau en cours et qu'on essaie vraiment de mettre en valeur toute cette beauté, de la magnifier par toute une série de développements. C'est donc en quelque sorte une reconnaissance de notre travail de mise en valeur que nous avons fait ces dernières années."