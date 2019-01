Les grottes de Han et la citadelle de Namur au "Patrimoine préféré des Wallons"

Le lauréat dans la catégorie du "Patrimoine touristique" préféré est le domaine des grottes de Han . Avec ses 14 kilomètres de salles et de galeries découvertes à ce jour, ce réseau souterrain creusé par la Lesse est intégré dans un domaine de 250 hectares qui permet d'observer les animaux en liberté dans un cadre naturel.

Le concours "Le Patrimoine préféré des Wallons" a dévoilé jeudi soir ses six lauréats, lors d'une soirée de clôture au château de La Hulpe. La population wallonne avait été invitée à voter en novembre et décembre derniers.

Les grottes de Han, ce sont 14 kilomètres de salles et de galeries découvertes à ce jour. - © Wikipedia

La catégorie "Patrimoine naturel" a retenu les Hautes Fagnes, avec leurs paysages de landes et de tourbières. Leur climat froid et très humide favorise une faune et une flore inhabituelles en Belgique, avec pour animal emblématique le coq de Bruyère.

Le château de Vêves, à Houyet, a ravi la majorité des votes dans la catégorie "Patrimoine bâti". Cette forteresse médiévale plantée au sommet d'un éperon rocheux est caractéristique de l'architecture militaire du 14e siècle en Wallonie.

Le "Patrimoine insolite" préféré des Wallons est la citadelle de Namur, l'une des plus vastes d'Europe. Aujourd'hui, le site est aménagé en un vaste parc à vocation touristique et ouvre ses 500 mètres de galeries entièrement restaurées pour une visite immersive, en sons et lumières.