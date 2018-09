Les gros camions continueront à rouler sur la N527 entre Beloeil et Ath

Les bourgmestres de deux communes voulaient interdire les véhicules de plus de 15 tonnes, estimant que la N527 est trop dangereuse. Mais le ministre wallon de la Mobilité, Carlo Di Antonio (cdH), a dit "non".

Et pour rejeter cette demande d'interdiction des gros camions, il se base sur des statistiques du SPW. Le Service public de Wallonie qui a effectué des comptages et qui a fait le constat que les plus de 15 tonnes ne posent pas de problèmes particuliers à cet endroit. Du coup, il n'y a aucune raison de leur interdire le passage.

En compensation, le ministre annonce la réfection prochaine d'un tronçon de cette nationale particulièrement endommagée, et l'installation de radars, dont un radar-tronçon à hauteur du village de Quevaucamps sur cette nationale. Ce ne sera d'ailleurs pas le seul installé dans la région puisqu'un autre sera bientôt placé à Comines, sur la N58.