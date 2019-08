Les gourdes et boîtes à tartines, accessoires "tendance" de la rentrée

Dans cette papeterie de Court-Saint-Etienne, elles trônent en évidence dans le rayon "rentrée". De toutes les formes, couleurs, matières et à tous les prix aussi : de quatre euros pour la gourde en métal la plus basique, à plus de trente pour des modèles plus sophistiqués. "Pour la rentrée de l'an dernier, le rayon était quatre fois plus petit qu'aujourd'hui, confie Enza, manager du magasin. Aujourd'hui, nous avons deux mètres complets. On voit que les écoles se mettent de plus en plus au zéro déchets et incitent leurs élèves à faire de même. Certains articles sont même en rupture de stock, les gourdes de fantaisie pour enfants notamment". Les papeteries ne sont pas les seules touchées par la tendance "gourde": elles apparaissent dans les rayons des grandes surfaces, des boutiques de cadeaux et d'objets design. On est loin de l'accessoire de scoutisme et de camping. Elles séduisent aussi les adultes et même les ados.

Marches pour le climat et réseaux sociaux

"On en trouve vraiment de super belles. Tout le monde essaie d'ailleurs d'avoir une belle gourde. La bouteille en plastique n'est plus vraiment bien vue", raconte Alicia, qui va rentrer en cinquième secondaire. Il y a un an, la gourde était pourtant regardée de travers par les ados. Que s'est-il passé depuis? "Après les premières marches pour le climat, beaucoup d'adultes nous ont dit que ce n'était pas cohérent de continuer à consommer des boissons dans des bouteilles en plastique. Et puis il y a eu le hashtag #magourdeamoi, lancé par le rappeur Roméo Elvis", poursuit la jeune fille. Le rappeur belge a lancé une pétition pour généraliser l'usage de la gourde et des fontaines à eau dans les écoles. Et ça a fait mouche. Il a aussi lancé sa propre collection de gourdes. Les gourdes et boîtes à tartines "stylées" fleurissent d'ailleurs sur les réseaux sociaux et elles ont en moins d'un an quitté leur statut d'objets "ringards" auprès des adolescents.