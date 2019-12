Les "Give-boxes" de Pecq offrent une seconde vie aux objets

D’étranges cabanons en bois ont fait leur apparition la semaine dernière dans la commune de Pecq. Il s’agit de "give-boxes ", un espace d’échange entièrement gratuit et ouvert, où l’on peut déposer des objets dont on ne se sert plus et en récupérer d’autres, pour leur donner une seconde vie. Tous les objets sont acceptés (livres, vêtements, jouets, etc.) à condition qu’ils soient en bon état. Les produits alimentaires ou les substances dangereuses sont strictement interdits.

Les habitants de la commune accueillent favorablement cette manière de lutter contre le gaspillage. Christelle vient voir la "give-box" qui vient d’être installée dans son quartier et découvre une petite caverne d’Ali Baba. "Il y a des assiettes, un masque, des parapluies. Ça, je ne sais pas ce que c’est…. Des cadres, des vêtements,….". Laurence habite en face de ce nouveau cabanon. Elle garde à la maison tout un tas d’affaires dont son fils n’a plus besoin. "J’ai déposé un jeu de société, mais aussi des chaussures que mon adolescent n’aimait pas. Le but est aussi d’aider les autres".

A Hérinnes, on a installé une give-box sur le parking de l’église, à quelques mètres du café de Vincent. Rapidement, il a constaté un véritable intérêt autour de ce cabanon. "Il y a eu beaucoup de monde ce week-end. Des gens qui venaient déposer des objets. Des curieux venaient voir, certains récupéraient des objets". Preuve de ce succès, la give-box d’Hérinnes est aujourd’hui quasiment vide.

La commune de Pecq a installé quatre give-boxes (Hérinnes, Obigies, Warcoing et sur l’Esplanade Eugène Lecrenier). Il en existe déjà une cinquantaine en région liégeoise.