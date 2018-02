Les Gilles sont de sortie à Binche: revivez le cortège aux oranges en vidéo

Ce mardi après-midi, place au moment le plus célèbre du carnaval de Binche : celui où le Gille lance ses oranges.

A moins d'avoir une place au balcon de l'Hôtel de Ville, on vous conseille plutôt de vous placer au début du cortège, en haut de l'avenue Charles Deliège, près de la statue du Paysan. Et si vous n'avez pas l'occasion d'être à Binche, le plus simple reste de suivre le spectacle devant votre écran grâce à notre Facebook Live.

>>> A lire aussi : Les 5 moments à ne pas louper ce Mardi Gras

>>> A lire aussi : Rondeau et remise des médailles sur la Grand Place

>>> A lire aussi : L'aubade matinale des Gilles

>>> A lire aussi : Tout savoir sur l'aspect sacré du carnaval de Binche