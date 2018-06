Les gens du voyage menacent de bloquer les autoroutes si le monde politique ne les écoute pas

"Si on refuse de nous accorder davantage de terrains d'accueil officiels, nous bloquerons les autoroutes!" voilà une déclaration choc de Manuel (alias Etienne) Charpentier, le porte-parole belge des gens du voyage.

Interrogé à l'occasion d'une nouvelle polémique sur un terrain d'accueil provisoire, à Perwez, l'homme durcit le ton. "Les communes et la Région doivent trouver une solution structurelle avant la fin de l'année. Car nous sommes des citoyens belges qui méritent d'être entendus, compris et respectés", souligne Manuel Charpentier.

Un long combat

"Depuis des années, nous attendons des solutions d'accueil". Des terrains où à tour de rôle, les gens du voyage peuvent installer leurs caravanes. Temporairement, car "notre mode de vie n'est pas sédentaire. C'est notre culture. Mais nous voulons être respectés. Pas être discriminés de site en site. Si les citoyens venaient nous voir, pour mieux nous connaître, ils verraient que nous ne sommes pas des voleurs ou des éléments perturbateurs. Nous sommes belges, européens. Et nous voulons un nombre suffisant de sites d'accueil. Car en Wallonie, il n'y en a que 11 actuellement. C'est trop peu! Faute d'être entendus avant la fin de l'année, nous bloquerons les autoroutes ou les accès d'autoroutes, comme nous l'avons déjà fait à Nivelles, il y a quelques années. Nous avons tenté la voie pacifique. Mais peu de choses ont progressé, en dépit de quelques bourgmestres qui ont, c'est vrai, pris des mesures positives à notre égard."

L'exemple de Perwez

Cas de figure particulier à Perwez. Une quinzaine de caravanes de gens du voyage devrait arriver sur une prairie située le long de la rue d'Alvaux, ce dimanche après-midi. Un tout nouveau site communal, car l'ancien terrain du zoning occupé par les gens du voyage, les années précédentes, n'est plus disponible.

Le bourgmestre faisant fonction, Carl Cambron, a donné son feu vert pour l'accueil de deux grandes familles (belge et française). Un accueil prévu pour 2 à 3 semaines, en principe.

Carl Cambron a prévenu les riverains proches du site, mercredi. Il a tenté de rassurer les habitants inquiets... en vain, pour certains! Des riverains menacent le bourgmestre de déposer plainte à la Région wallonne. Leur argument: l'installation de caravanes sur le terrain en question serait illégale.

Riverains inquiets

"Ce terrain communal est en zone agricole", disent certains riverains qui évoquent le CoDT, le Code de Développement Territorial. "Le site comporte un périmètre de protection d'intérêt paysager. Autoriser des caravanes est donc une infraction", estiment certains voisins, assez inquiets. "J'ai peur du bruit et des vols", dit un habitant. "Ce sera un premier groupe; puis, il y en aura d'autres", commente un voisin.

Entre a priori et phénomène Nimby ("je n'ai rien contre eux, mais pas dans mon arrière-cour"), le bourgmestre faisant fonction, Carl Cambron, tente de rassurer la population. Une tentative difficile. D'autant plus que les élections communales sont proches et que toute initiative est considérée comme suspecte dans le chef de certains électeurs et/ou candidats.

Carl Cambron explique avoir distribué lui-même des toutes-boîtes aux riverains proches de la prairie concernée. "Je tente de rassurer, mais certains préfèrent m'attaquer directement. Je préfère le dialogue. Ma porte est ouverte. Et quand on prétend que j'outrepasse la loi, je trouve cela déplacé. Peu d'élus locaux et régionaux mouillent leur chemise pour l'accueil des gens du voyage. Moi, je prends mes responsabilités". Un commentaire qui suscitera sans doute des commentaires dans la commune d'André Antoine et dans la communauté des gens du voyage.