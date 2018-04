Les géants des Marolles risquent de se retrouver à la rue

Ces personnages typiques des fêtes breugheliennes, organisées chaque année en septembre, seront bientôt, une nouvelle fois, à la rue. Les caves où les géants étaient remisés doivent en effet être vidées d'ici la fin du mois et l'association des commerçants du quartier des Marolles lance un appel pour leur trouver un nouveau point de chute. Le problème est qu'une famille de géants, cela prend de la place! Comptez plus de quatre mètres cinquante de haut pour Dorotheï et son mari Georges. Et ils ne sont pas seuls. La petite bande compte neuf personnages en bon état et une quinzaine d'autres en pièces détachées.