Les futurs vacanciers sont très largement majoritaires au centre de testing du CHR de la Citadelle à Vottem

Beaucoup de départs en vacances sont conditionnés par un test PCR négatif. Cela se ressent forcément dans les centres de testing.

Le drive du CHR de la Citadelle à Liège, établi sur le parking P + R de Vottem, par exemple, vient de connaître des journées bien chargées, avec des patients qui n’avaient pas toujours pris un rendez-vous pourtant obligatoire.

Ce mercredi, l’affluence était toutefois moindre. "Avec le délai de 48 heures qui est à respecter, on est fort dépendants des horaires des vols.", explique Giuseppe Salamone, responsable des relations extérieures du laboratoire de l’hôpital, "C’est un peu le creux de la vague, le milieu de la semaine. Lundi et mardi, il y avait énormément de personnes. On suppose que jeudi et vendredi seront aussi des journées qui seront très chargées. Maintenant, avec le fait qu’on impose des rendez-vous, les choses sont quand même pas mal simplifiées."

La toute grande majorité des personnes testées sont venues parce qu’elles s’apprêtent à partir à l’étranger. Certaines ne savaient pas qu’il fallait prendre rendez-vous. Mais comme l’explique cette patiente : "On l’a fait en fait sur le parking et on a pu avoir rendez-vous.". D’autres savaient parfaitement qu’un rendez-vous était obligatoire : "On passe par le site internet, c’est facile.". Et une fois sur place, ça permet de ne pas devoir attendre. "Je suis très étonnée, je suis passée devant le centre hier et avant-hier, il y avait des files abominables. Donc on est venu avec un petit peu d’avance. Je suis étonnée que ça se passe aussi vite et aussi bien aujourd’hui.", confie une autre personne présente.