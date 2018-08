Les funérailles d'Amaury Delrez, ce policier abattu à Spa, sont prévues ce jeudi après-midi

Des délégations de policiers des quatre coins du pays, ainsi que des représentants de l'État sont attendus ce jeudi après-midi à Theux (commune située près de Verviers) pour les funérailles d'Amaury Delrez, ce papa de 38 ans abattu le week-end dernier à Spa.

Des dizaines de policiers formant une haie d'honneur salueront l'inspecteur décédé au passage du corbillard.

La levée du corps est prévue à 13H30. La cérémonie religieuse en l'église Saint Hermès et Alexandre commencera, elle, à 14H. Elle sera en partie retransmise sur écran géant à l'extérieur.

Premier ministre en tête, de nombreuses personnalités sont attendues sur place comme les présidents de la Chambre et du Sénat, les ministres de l'Intérieur et de la Justice, le gouverneur, le procureur général et les autorités locales.

Tout comme les deux policières tuées à Liège, Amaury Delrez sera lui aussi décoré de la croix civique de 1ère classe pour acte de courage, de dévouement et d'humanité, la plus haute distinction remise uniquement à titre posthume.

L'inhumation se fera ensuite dans la plus stricte intimité au cimetière de Theux.