Les frontières ensablées des dunes francos-belges s'effacent suite à un accord

Les dunes n'auront vraiment plus de frontières : la Flandre et la France viennent de passer un accord pour répondre en commun à la pression immobilière et aux variations du climat. Cela se traduit par une fusion des connaissances et des prévisions scientifiques, environnementales, un partage de la gestion financière, et une levée de certaines barrières physiques.

Cet accord est une véritable volonté de créer un espace commun un plus large. Dirk de Kort, député CD & V de Flandre-Occidentale en est à l'origine : "Pour le moment, entre la réserve naturelle du Westhoek à La Panne et les dunes du Perroquet, côté français, il y a une vraie frontière. On ne peut pas passer, tout est fermé."

Des pistes cyclables vont relier ces deux zones, mais aussi des chemins pédestres et équestres. Dans ce paysage commun vivent une centaine de plantes, une biodiversité générale à préserver.

Les promeneurs seront évidemment toujours les bienvenus, mais les avertissements vont redoubler. Anne Marie Lucas, guide nature dans le Westhoek avertit qu'"il y a des raisons pourquoi on doit rester sur les chemins, qu’on ne va pas pouvoir courir partout. À certains endroits, il y a des plantes qui sont très fragiles et une fois détruites, elles sont difficiles à revenir".

Ce projet commun Flandre-France sur les dunes sera progressivement appliqué ces trois prochaines années.