Les francophones n'ont plus d'élus au Parlement flamand; les votes flamands sont plus nombreux à Bruxelles

L'UF (l'Union des Francophones) a perdu son seul représentant au Parlement flamand. Créée en 1995, l'UF a toujours disposé d'un député au Parlement flamand jusqu'à présent. Mais en 2014, avec 5,01% des suffrages, la coalition des francophones du Brabant flamand se trouvait déjà tout juste au-dessus du seuil électoral de 5%. Cette fois, l'UF était amputée d'Ecolo, qui avait appelé à voter Groen.

La faute à Ecolo?

Il n'en faut pas davantage à la tête de liste UF, l'avocat MR Nicolas Kuczynski, pour imputer aux Verts la responsabilité de la perte du siège. « Les résultats dans les cantons électoraux de Rhode-Saint-Genèse et de Hal, qui sont très importants pour les francophones, montrent que Groen remporte beaucoup de votes », explique Nicolas Kuczynski au quotidien « L'Avenir ». « Cela s'explique par la présence de Robert De Lille, conseiller communal Ecolo de Wezembeek-Oppem, sur la liste Groen ».

L'appel d'Ecolo à voter pour son parti frère a sans conteste pesé sur le score global de l'Union des Francophones. D'autant qu'effectivement, les Verts flamands progressent spectaculairement de plus de 21.000 voix dans le Brabant flamand. Mais la perte du siège francophone s'inscrit sans doute aussi dans une tendance à l'érosion déjà constatée il y a 5 ans. L'enjeu climatique a probablement paru plus important à certains électeurs francophones que les bisbilles communautaires, sans qu'il ait été nécessaire d'en appeler au vote en faveur de Groen.

En baisse aussi à la Chambre

Autre élément à prendre en considération, les quatre partis formant l'UF (MR, DéFI, PS et CDH) n'ont pas affiché une forme resplendissante dans le canton de Rhode-Saint-Genèse pour la Chambre des Représentants, qui regroupe les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise. Le MR perd 2,75%, DéFI cède 3,46%, le PS 3,24% et le CDH recule de 2,78% tandis qu'Ecolo progresse de 9,67%. Les deux variables se combinent donc : perte de vitesse des composantes d'une UF qui se trouvait déjà au ras des pâquerettes d'un côté; montée en puissance des préoccupations climatiques à travers un vote en faveur de Groen facilité par l'appel d'Ecolo de l'autre. Les francophones du Brabant flamand perdent donc leur porte-voix au Parlement flamand. Il était de toute façon très peu écouté et encore plus rarement entendu.

Davantage de votes flamands à Bruxelles

L'un des enseignements des élections régionales à Bruxelles est la forte croissance du vote pour les listes flamandes. 69.996 votes ont été émis dans le collège électoral néerlandais contre 53.379 voix en 2014. Une telle augmentation ne s'explique pas uniquement par un accroissement du nombre de Bruxellois flamands, par ailleurs pas démontré en l'absence de tout recensement linguistique.

Les facteurs explicatifs de cette poussée sont multiples. Pour le politologue Dave Sinardet (VUB et Université Saint-Louis), « nous ne pouvons plus résumer la sociologie bruxelloise à une division entre francophones et néerlandophones. Certaines personnes ne se reconnaissent dans aucune identité. »

Pour Dave Sinardet, davantage de francophones ont voté pour des listes flamandes. « Certains francophones ont certainement voulu éviter que la N-VA obtienne la majorité dans le collège néerlandophone. Des francophones se retrouvent peut-être aussi mieux dans l'offre politique néerlandophone, plus moderne sur certains thèmes, notamment en termes de mobilité ».

A l'appui de cette thèse, le score du Ministre (flamand) de la mobilité, Pascal Smet, passé en 5 ans de 2697 à 4562 voix en dépit d'une personnalité clivante et d'une politique d'aménagement urbain souvent critiquée. Pointons aussi, dans le collège flamand, des partis comme Agora ou Be.One qui comptaient des candidats francophones sur leur liste et s'adressaient à l'ensemble des Bruxellois, par delà les appartenances linguistiques et/ou communautaires. A elles deux, ces formations inédites ont rassemblé 6500 voix dont sans doute une bonne proportion de francophones.

Un vote plus facile et plus décisif

En outre, Dave Sinardet avance une raison technique. Cette année, l'électeur bruxellois ne devait plus choisir entre le collège français et le collège néerlandais dès l'ouverture de l'écran d'ordinateur. Tous les partis étaient d'emblée présentés sur un même écran, facilitant la démarche de voter pour un parti figurant dans le rôle linguistique flamand. Enfin, le politologue rappelle qu'il avait lui-même invité les électeurs bruxellois francophones à voter pour des partis néerlandophones « non pas pour des raisons partisanes mais parce que dans ce cas, leur voix pèse davantage. Les électeurs informés des détails du système politique bruxellois se sont peut-être dit que leur voix allait peser presque deux fois plus en optant pour un parti néerlandophone plutôt que francophone. Ces personnes ont aussi le droit de voter pour le Parlement flamand. Cela a pu jouer », conclut Dave Sinardet.