Les Framerisois(e)s vont pouvoir se débarrasser de leurs papiers et cartons

Consciente qu’avec le temps il devient de plus en plus difficile pour certaines personnes de stocker à domicile les déchets de papiers et cartons, la commune de Frameries propose à ses habitants une solution pour s’en débarrasser.

Pour ce faire, la commune a demandé à l’intercommunale Hygea l’installation de deux containers au n°1 de la rue de la Commanderie au Hall de maintenance de l’Administration communale. Ces containers seront accessibles les jeudis 9 et 16 avril de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00, sauf s’ils ont atteint leur capacité maximale de remplissage.

Uniquement pour les Framerisois(e)s

La Commune précise que ce service est exclusivement réservé aux habitant(e)s de la commune de Frameries, une pièce d’identité sera d’ailleurs demandée à l’entrée. Seuls les papiers-cartons seront collectés, il est nécessaire de compacter au maximum les déchets et la commune incite les habitants à s’organiser entre voisins pour limiter les trajets.

Sur place, il est évidemment demandé aux visiteurs de respecter les règles de distanciation sociale en vigueur.

La commune précise encore qu’en raison du lundi de Pâques, et sous réserve de disponibilité de personnel, la collecte des P + MC reprendra selon le calendrier habituel dès le vendredi 17 avril 2020.