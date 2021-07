Les framboises sont de retour, avec des semaines de retard

Elle est rose vif, sucrée et acidulée à la fois… La framboise est de retour ! Et cette année, elle s’est fait désirer, puisqu’elle arrive avec plusieurs semaines de retard.

Du vert, et quelques touches de rose, çà et là, dans la framboisière de Rémi Hogge à Herve. Les premières framboises de ses quelque 4500 plants, commencent tout juste à mûrir et elles ont pris leur temps. "Il y a encore beaucoup de fleurs et si on regarde d’un peu plus près, il y a même encore des boutons sur chaque tige, qui n’ont pas encore éclos", explique le producteur.