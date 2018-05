Les fraises profitent des bonnes températures

A la ferme Delarbre, à Hannêche, près de Burdinne, les cueilleurs de fraises sont au travail depuis le 24 avril. Ils ont sur place dès 5 h 30 pour éviter au maximum les chaleurs sachant que les opérations se terminent vers 14 heures. François Delarbre, producteur explique: "La variété se nomme "Flair". Elle est sucrée. D'autres variétés arriveront plus tard. Celle-ci est très bonne au niveau du sucre et nos clients sont contents".

5 euros le ravier à Hannêche

Les fraises sont vendues 5 euros le ravier. 80 % de la production est destinée à la criée de Wépion. Dans certains tunnels, de la paille a été placée sur le sol. Ailleurs, c'est une toile anti-racines qui est visible. François Delarbre poursuit: "La bâche noire est utilisée pour améliorer la précocité. Nous gagnons trois ou quatre jours sur la cueillette. La paille sert de revêtement. Ainsi, la fraise ne touche pas le sol et n'est donc pas sale. La paille empêche aussi la brûlure de la fraise lors des fortes chaleurs car elle peut être en contact avec la bâche".

Une explosion de saveurs

Toutes les fraises ne sont pas mûres en même temps. Celles de la ferme du Val Notre-Dame à Antheit (www.valnotredame.be) seront récoltées en principe lundi. Charles-Edouard Jolly, producteur de fraises, explique: "En ce qui concerne la variété "Clairy" pour qu'elle soit bien mûre, il ne faut pas la cueillir à la première rougeur. Il faut attendre deux ou trois jours, faire l'effort de les goûter tous les matins, voir comment elle évolue. Au bout de deux ou trois jours, cela va être une explosion de saveurs. Le soleil aura donné tout le sucre et tout le goût à la fraise".

Travail préventif au quotidien

La culture est biologique. Charles-Edouard Jolly entame sa troisième saison. Ce n'est pas tous les jours évident pour ce jeune producteur. "Dans le bio, nous sommes dans une prévention régulière, journalière. On va faire des lâchés préventifs d'insectes pour lutter contre les ravageurs. Pour éviter les maladies, on va maîtriser l'aération de nos serres pour éviter d'avoir un environnement malsain. On va avoir une grande rotation des cultures pour éviter les maladies du sol".

5 euros 50 le ravier bio à Antheit

La ravier de fraises bio de la ferme du Val-Notre-Dame sera vendu au prix de 5 euros 50.