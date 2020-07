Les forains protestent sur la Grand'Place de Bruxelles : "La Foire du Midi doit être maintenue"

Les forains bruxellois sont présents en nombre ce mardi depuis 11h, au pied de l’hôtel de Ville de Bruxelles. Plus de 200 d’entre eux, certains accompagnés de leur famille, entendent protester contre l’annulation de la Foire du Midi, dont l’ouverture avait pourtant été fixée à ce vendredi 1er août. Les forains estiment être les grands oubliés de la crise…

Une réunion sous haute tension a lieu entre des représentants des forains et les autorités de la Ville de Bruxelles. Celles-ci comptent probablement débloquer des subsides pour les aider. Peut-être chercher aussi des financements auprès d’autres niveaux de pouvoir. "L’idée n’est pas de leur redonner le chiffre d’affaires mais plutôt d’atténuer les coûts", dit-on. Philippe Close (PS), bourgmestre, a rappelé ce mardi ce matin dans Matin Première : "Je compte agir pour aider les forains, ils ont toute ma considération".

On attend la marche arrière

Pour Thomas Delforge, représentant des forains, ce n’est pas suffisant. "On attend la marche arrière, on est prêt à proposer des mesures supplémentaires", notamment pour le tracing des visiteurs de la foire. "On peut installer des bornes pour scanner des QR code des gens. Mais la Foire du Midi doit être maintenue." Des réunions entre forains sont prévues à l’issue de la réunion avec les autorités. "On annoncera alors les actions qui seront entreprises". Un blocage de la ville voire le maintien de la foire contre l’avis des autorités sont des pistes soufflées dans la presse ce mardi matin.