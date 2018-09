Les flyers électoraux sur le parebrise ? Ce sont les communes qui fixent les règles

Les élections approchent mais en matière de publicité électorale les candidats sont tenus de respecter des règles. C'est le Service Public de Wallonie qui les fixe, mais aussi les communes. Pour ce qui concerne la distribution de flyers sur des lieux publics par exemple.

Ce qui est sûr, c'est que l'on ne fait pas n'importe quoi sous peine d'amendes.

Car il faut bien l'admettre, jusqu'au 14 octobre prochain, les candidats vont redoubler d'inventivité pour promouvoir leurs idées et leur image. L'une des armes bien connue, c'est le flyer ou la carte de visite glissée sous un lave-glace dans un parking.

Mais attention ! Le prospectus ou flyer doit faire l'objet de mentions obligatoires, comme le nom et l'adresse de l'éditeur responsable. Mais aussi, la mention "NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE". In fine, il faut même consulter le règlement communal et vérifier que la commune concernée par la distribution n'a pas édicté de règlement spécial en la matière.