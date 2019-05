Les Feux de la Saint-Jean 2019 sont sauvés à Mons

Gros soulagement pour les organisateurs des Feux de la Saint-Jean, l'édition 2019 aura bien lieu les 28 et 29 juin prochains. Cette fête (cortège, grand feu, concerts, arts de la rue), organisée chaque année depuis près de 30 ans a été sur le point d'être annulée, faute de subsides. La Ministre de la culture, Alda Greoli avait refusé d'accorder le subside demandé, près de 30.000 euros, soit un cinquième du budget de l'événement. Les organisateurs se sont tournés vers la Ville de Mons et une solution a été trouvée.

Un accord a été conclu entre la Ville de Mons, Mars (Mons Arts de la Scène), la Fondation Mons 2025 et le comité des Feux de la Saint-Jean. Le subside prévu sera dégressif pour les années à venir. Les organisateurs devront revoir le budget de l'événement afin de réaliser des économies sur certains postes.

Dans un communiqué publié ce mardi, les organisateurs des Feux de la Saint-Jean espèrent obtenir un financement garanti pour plusieurs années: "Pour l’avenir, le comité des Feux de la Saint-Jean espère renouer le dialogue avec le ministère de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles afin de défendre son projet, décrocher un avis favorable et un accord de subvention pour les 3 à 5 années à venir. En effet, sans une nouvelle convention pérenne à moyen terme, les Feux de la Saint-Jean resteront en sursis."

La fête mobilise une trentaine d'associations, des centaines de bénévoles et un public qui varie entre 20 et 25.000 personnes. Comme chaque année, elle se déroulera principalement sur la Place Nervienne, les vendredi 28 et samedi 29 juin. L'accès reste gratuit.