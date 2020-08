Feux de forêts et pénurie d'eau au menu de la réunion du centre régional de crise

Le centre régional de crise se réunit à Namur ce jeudi après-midi. Le but est d’évaluer l’état de la sécheresse qui sévit en Wallonie et de définir les recommandations à livrer au gouvernement wallon et aux autorités communales.

Au menu, il sera question des pénuries d’eau, du niveau des cours d’eau mais surtout de l’inquiétude autour de la multiplication des feux de forêts, principalement en province de Luxembourg.

Mardi soir, les pompiers ont été appelés pour deux départs de feu dans un camping de Neuchâteau. Le Week-end dernier, deux hectares ont été détruits par les flammes.

Fini les barbecues en forêt à Somme-Leuze et Rochefort

Deux communes ont déjà pris des mesures pour limiter le risque d’incendie. A Rochefort, la bourgmestre interdit tout allumage de feu en plein air. Le lancer d’objets en combustion comme des lanternes célestes, des feux d’artifice ou des pétards est, lui aussi, strictement interdit sur tout le territoire de la commune.

En bordure ou dans les bois, les champs ou dans une zone de végétation sèche, les barbecues sont prohibés. Les feux d’artifice professionnels pourraient être autorisés mais uniquement après l’approbation des pompiers.

A Somme-Leuze, l’ordonnance de police est relativement similaire. Les barbecues sont seulement autorisés pour les mouvements de jeunesse, sous la surveillance permanente d’une personne majeure. Une distance d’au moins 100 mètres doit être respectée par rapport à une habitation, une haie, des plantations, des broussailles ou encore un stock de paille ou de foin.

Les particuliers sont, par contre, toujours autorisés à allumer un barbecue ou un brasero sur leur propriété, dans le respect des précautions d’usage.