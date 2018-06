Les exploitants du téléphérique : "Non, nous n'allons pas saccager la Citadelle de Namur"

C'est en chœurs que les patrons français qui exploiteront le téléphérique de Namur promettent de ne pas abimer la Citadelle. Certes, ils vont implanter huit pylônes entre la place Maurice Servais (en bas) et l'esplanade des jeux (en haut); certes les plus hauts de ces pylônes mesureront entre 20 et 30 mètres; certes, ils feront peser des charges importantes dans le sol de la Citadelle... "Mais chaque implantation a été étudiée de manière approfondie grâce à des cartes des fortifications datant du 18e et du 19e siècle, explique Christian Bouvier, le vice-président de Poma, une des entreprises qui va construire et exploiter le téléphérique. A certains endroits, pour ne pas menacer des structures enfouies dans le sol, nous avons décidé de déplacer les pylônes de quelques mètres; à d'autres endroits, d'utiliser des techniques particulières de fondation, comme des micro-pieux."

"Je ne serai pas le bourgmestre qui a démoli la Citadelle"

En dévoilant ce matin le contrat de concession passé entre la ville de Namur et la SA téléphérique de Namur (société en constitution), le bourgmestre Maxime Prévot a insisté sur la protection de ce patrimoine exceptionnel de Wallonie. "Je ne serai pas le bourgmestre qui a démoli la Citadelle, martèle-t-il. Comme ministre wallon du patrimoine, j'ai débloqué 20 millions d'euros pour sa restauration. Ce projet de téléphérique ne menace pas les vestiges. Et sur un plan paysager, un seul des huit pylônes sera visible depuis la vallée."

Le bourgmestre a bon espoir que le certificat de patrimoine (un sésame nécessaire avant d'entamer les travaux) sera délivré cet été malgré les critiques de certains archéologues et la perspective d'un avis assez critique de la Commission royale des monuments, sites et fouilles.

Seuil de rentabilité : 120.000 utilisateurs

Le contrat de concession met aussi un terme à une longue et difficile négociation concernant la rentabilité du téléphérique. La ville n'a plus bougé d'un iota sur sa contribution financière : 600.000 euros par an pendant 30 ans. "C'est vrai que le plan financier n'a pas été simple à monter, reconnaît Jean-Yves Remy, patron de La Belle Montagne. L'objectif commercial, désormais, c'est 120.000 utilisateurs par an. Il faut travailler sur l'offre touristique de façon à ce que chaque personne qui vient visiter Namur aie une bonne raison de prendre le téléphérique. Dans un sens comme dans un autre. On pense évidemment aux gens qui visitent la ville et qui monteront au sommet de la Citadelle; et en sens inverse, on imagine que des cars de touristes s'arrêteront plus volontiers sur l'esplanade des Jeux, pour une visite de Namur qui commencera par la Citadelle avant de descendre en ville." Les prix paraissent attractifs : 6 euros par adulte pour un aller-retour et 4,5 euros pour un enfant.

Dans un premier temps, le téléphérique sera constitué de 2 trains de trois voitures, chacune pouvant accueillir 6 personnes. Sachant que le temps de parcours sera d'environ 3 minutes 30, cela donne un débit maximum d'environ 300 personnes à l'heure. Le contrat oblige l'exploitant à augmenter la capacité à 4 trains endéans les 5 ans; et ainsi pousser le débit jusqu'à 415 personnes à l'heure. C'est deux fois moins que d'autres téléphériques urbains comme celui de Genève (870) ou de Grenoble (650). Mais c'est aussi beaucoup moins cher, et sans doute plus à la dimension de Namur.

Mais avec cette capacité, il est clair que le téléphérique ne sera pas un moyen de locomotion miracle pour acheminer des milliers de personnes pour un événement organisé au sommet de la Citadelle, le Festival des solidarités par exemple.

Le début des travaux est prévu pour le printemps prochain. Les exploitants rêvent d'inaugurer le téléphérique à l'été 2019. Mais cela paraît très optimiste. Ce sera plus probablement au printemps 2020.