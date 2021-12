Les Euro 4 Diesel interdits à Bruxelles au 1er janvier 2022: quels véhicules sont concernés? Quelles amendes, et à partir de quand?

Bruxelles : entrée en vigueur des zones de basses émissions - JT 13h - 01/10/2018 A Bruxelles, les voitures les plus polluantes ne sont plus les bienvenues. Entendez par là les véhicules diesel, immatriculés avant 1997. Petit à petit, le nombre de modèles interdit sera étendu. Et en cas de non respect de cette zone de basses émissions, il y aura des sanctions à la clé.