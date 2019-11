Les étudiants s’apprêtent à fêter la Saint-V sur le thème des inégalités sociales

Ce mercredi, les étudiants de la VUB et de l’ULB défileront dans les rues de la capitale pour mettre à l’honneur Pierre-Théodore Verhaegen, l’homme qui a fondé l’université, il y a 185 ans, le 20 novembre 1834. Les organisateurs attendent entre 5.000 et 10.000 participants.

En théorie, cet événement témoigne de la fidélité de la communauté universitaire aux valeurs véhiculées par les universités libres de Bruxelles. Ces valeurs sont, entre-autres, le libre examen et la laïcité.

C’est également l’occasion pour les étudiants, de s’oublier à un rituel folklorique, un cortège festif à travers le centre-ville. Ils ont choisi cette année, comme thèmes, les inégalités sociales : Le sans-abrisme et la précarité au sein de la communauté estudiantine. "Nous voulons en effet pointer du doigt une problématique qui est pourtant dénoncée et défendue par une grande partie du secteur associatif bruxellois, sans pour autant susciter des réactions suffisantes du gouvernement de la Région ou de la Ville. La question de l’accès au logement pour tous n’est pas mise comme priorité à l’agenda des personnes de pouvoir, et Bruxelles se concentre sur sa politique touristique et culturelle plus que sur sa politique humaine. Notre thème veut donc mettre en lumière cette tranche de la population qui est ignorée et niée par beaucoup", expliquent les étudiants. "La semaine dernière, les membres des cercles étudiants ont fait une quête sociale pour l’association Solidarité Grand Froid. Ils ont récolté près de 6700 euros", complète Sarah Rousseau, la vice-présidente de l’association des cercles étudiants en charge de l’organisation.

Début des festivités : 8 heures

De 8h à 13h30 auront lieu, comme chaque année, les commémorations officielles pour célébrer les personnalités importantes de l’université.

Dès midi, les étudiants se rassembleront sur la Place du Grand-Sablon. Un village, composé des différentes tentes des cercles, s’étendra sur la place bruxelloise.

À 16 heures, le cortège piéton, accompagné de plusieurs fanfares, parcourra la distance séparant le Sablon de la Place de la Monnaie.