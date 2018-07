Les étudiants de l'université d'Hasselt pourront bientôt passer leurs examens à distance

L'université d'Hasselt effectue des tests pour voir si les étudiants pourront passer leurs examens à distance. Pour ce faire, les élèves doivent disposer d'une connexion Internet, de leur propre bureau.

Le système est destiné aux étudiants qui sont à l'étranger, ils peuvent faire un examen en ligne, à partir d'un ordinateur et un smartphone.

Gwendoline Somers de l'UHasselt, qui a collaboré à la mise en place du système, explique à la VRT que c'est simple : "Les étudiants doivent se trouver dans un espace calme et faire en sorte qu'ils soient visibles. Ils sont filmés pendant l'examen à l'aide de la caméra d'un ordinateur portable et d'une caméra mobile, d'un smartphone, par exemple."

Pour l'instant, le système est testé auprès de quelques étudiants qui se trouvent à l'étranger, mais cette technique pourrait se généraliser à l'avenir: "On pourrait l'appliquer pour les étudiants qui sont malades depuis longtemps ou pour les étudiants qui ont des difficultés à se déplacer", ajoute Gwendoline Somers.

Les étudiants ne pourraient-ils pas facilement tricher? "C'est ce que je pensais aussi au départ. Mais, en fait, c'est très difficile. Tout est filmé via deux caméras et tout est bien contrôlé. Si on remarque quand même quelque chose de suspect, le professeur peut toujours vérifier s'il s'agit de fraude ou non."