Les étonnantes vendanges urbaines d'Anatole, vigneron sans vigne

Pour faire du vin, pas besoin d'avoir des pieds de vigne. C'est un peu le principe qu'Anatole Zangs applique depuis quelques années. Ce jeune Français de Bruxelles, passionné de vin nature, s'est lancé dans la production sur un coup de tête. Sur un défi, plutôt, lancé par un ami : "J'ai une vigne qui pousse chez moi. Tu pourrais en tirer du vin ?"

Quelques années plus tard, Anatole produit trois crus : le Jean-Claude Vendanges, les Particules Fines et le C'est aviné près de chez vous. Pour les goûter, il faudra avoir de la chance : la production ne dépasse pas les 130 bouteilles par an, elle ne peut pas être commercialisée et une bonne partie des bouteilles part chez les personnes qui lui ont fourni les raisins.

Car c'est ça le truc d'Anatole : quand il se promène dans la ville, il repère les vignes qui poussent sur les façades. Il va sonner chez les propriétaires, leur demandant s'il peut récolter les grappes qu'ils ne mangeront pas. Ou, pour les vignes cachées dans les jardins, il dépose des petits papiers dans les boîtes aux lettres. En échange, il revient, un an plus tard, apporter quelques bouteilles du vin de leur jardin. Une combinaison win-win, comme on dit, qui lui permet en plus de se lier d'amitié avec une foule de Bruxellois. Actuellement, il a répertorié une quarantaine de lieux dans tous les coins de la ville, de Schaerbeek à Uccle, en passant par le centre-ville.

Pas de pesticides

Et ne lui dites pas que le raisin, qui pousse parfois le long d'axes de circulation très fréquentés, est trop pollué pour être consommé : "Le raisin qui pousse en ville est moins pollué que celui de la campagne. Pour la raison toute simple que, en ville, personne n'utilise de pesticides ou d'engrais chimiques à grande échelle."

Le reste n'est plus qu'une question de travail et de patience. Anatole, dont le père, en Normandie, produisait déjà des boissons fermentées, affirme qu'on peut faire du vin avec tous les types de raisins. Il n'a de toute façon pas le choix, puisqu'il est forcé de composer avec les grappes que le hasard met sur son chemin.

Mais, chez lui, il a tous les instruments et connaît toutes les techniques nécessaires pour maîtriser le processus de vinification et éviter de se retrouver avec du vinaigre ou pire. Le résultat : son C'est Aviné près de chez vous est un vin nature frais et fruité à la robe rouge-rosé et aux arômes de fraise et de framboise. Anatole voit son vin comme une manière de se réapproprier la ville et sa propre alimentation. Mais aussi comme une invitation à se retrouver entre amis autour d'une bouteille pas comme les autres.