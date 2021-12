Les escape games de Charleroi resteront ouverts malgré l’interdiction du Codeco

C’est une vague de résistance qui se confirme et prend de l’ampleur. Plusieurs escape games de Charleroi décident de rester ouverts ce dimanche malgré la fermeture ordonnée par les autorités après le Codeco de mercredi. CharleroomS et LudoScape sont deux organisateurs et créateurs d’une salle d’escape à Charleroi. C’est en chœur qu’ils expriment leur mécontentement. "Nous ne pouvons pas comprendre cette décision de fermeture. Pour tout le secteur culturel mais aussi pour les escape games," explique Didier Collart, responsable du jeu Le cabinet de Maître Hembise. "Notre public est essentiellement composé de personnes qui viennent jouer dans leur bulle : des familles, des amis proches, des collègues,… Et les jours de grandes affluences, à peine 20 personnes masquées se succèdent dans mon jeu. Je ne vois pas en quoi nous propagerions la maladie."

Ces escape games resteront donc ouverts ce dimanche et le public s’est déjà montré très demandeur du maintien de l’activité. Les responsables espèrent pouvoir gagner le bras de fer en jouant un peu sur les mots. "Chez moi, on ne s’échappe pas. C’est un jeu d’énigme mais personne n’est enfermé donc on devrait plus être associé à une ludothèque qui peut rester ouverte". Petit tour de passe-passe qui ne tient pas du côté de LudoScape où les participants sont enfermés dans la reconstitution d’une mine de charbon. Mais cet escape game se trouve dans un magasin de jouets qui contient aussi un espace ludique de jeu. "Cela pèsera peut-être en notre faveur."

Verdict dimanche. En fonction de la réaction des autorités. Face au mouvement de désobéissance qui a le vent en poupe.