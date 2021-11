Les enfants interpellent leur bourgmestre pour des aires de jeux sans tabac

Les boîtes aux lettres de certains bourgmestres vont déborder. Elles vont recevoir des centaines de cartes postales leur demandant d’agir contre le tabac. Ces cartes, ce sont des enfants issus de plus de 150 écoles à travers le pays qui les envoient. À l’occasion de la Journée internationale des Droits de l’Enfant ce samedi, ils entendent faire valoir leur droit à la santé.

Principale revendication de cette action : que les communes décrètent des zones sans tabac autour des aires de jeux et des terrains de sport. " Quand je vais à la plaine de jeux, je vois régulièrement des élèves en train de fumer, déplore Roudy, élève dans la classe de 5e et 6e primaires de l’école communale de Comines qui participe à l’action. Je ne trouve pas ça normal. En plus à leur âge, on ne devrait pas fumer. "

A Comines, le message est bien reçu

Comme l’ensemble de ses camarades, la jeune fille a donc écrit son message sur une carte à destination de sa bourgmestre. C’est l’échevin de la Santé de Comines Didier Soete qui a joué les facteurs. Sa commune, dit-il, n’est pas du tout insensible aux demandes des enfants.

" Nous avons identifié trois sites sur l’entité, là où les jeunes se rencontrent en dehors de l’école et pendant les heures scolaires. Ils deviendront zone sans tabac. Ça ne veut pas dire qu’il y aura des sanctions pour les gens qui y fument, mais s’ils le font on va les inviter à allumer leur cigarette un peu plus loin. "

Et à terme, la commune songe même à aller plus loin en interdisant par exemple de fumer aux abords des écoles. En Hainaut, une quinzaine de communes sont labellisées "Génération Sans Tabac". Ça signifie qu’elles interdisent la cigarette dans des lieux publics fréquentés par les enfants.