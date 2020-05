Les enfants en difficulté, absents de la rentrée ?

C’est une question soulevée jeudi soir sur La Première : les enfants les plus en difficulté retrouveront-ils le chemin de l’école ? "Pour la plupart", expliquait Frédérique Mawet, secrétaire générale de l’asbl ChanGements pour l’égalité (CGé), "ce ne sera pas le cas".

Dans son interview, Fred Mawet regrette : "Ceux qui vont rentrer à l’école sont ceux qui finalement, en grande partie, n’ont pas de problème avec l’école". Ce constat, Vanessa van der Meer, directrice de l’école fondamentale libre de Grand-Halleux (province de Luxembourg) le partage, et l’a constaté : "Je viens justement d’envoyer un formulaire en ligne aux parents de mes élèves. Le but est d’anticiper leur nombre à la rentrée. Mais avant cela, certains parents m’avaient déjà appelé pour me prévenir que leur enfant ne sera pas là".

La situation est difficile à la maison au niveau de l’enseignement, actuellement, et je ne jette pas la pierre aux parents.

La justification de ces parents : la peur de la dangerosité persistante du covid-19. Mais un autre élément se cache derrière cette explication pour la directrice : "Les enfants en question sont ceux qui ont le plus de difficultés. Je pense qu’il y a un certain évitement de la part des parents, la situation est difficile à la maison au niveau de l’enseignement, actuellement, et je ne leur jette pas la pierre. Mais dans certaines familles, un soutien plus spécifique serait nécessaire".

Problème d’égalité

A terme, vu cette disparité, c’est un problème d’égalité qui se profile : "On ne peut pas avancer avec les classes alors qu’il manque une partie des élèves. Cela ne ferait que creuser les inégalités".