Les emballages cadeaux génèrent 3400 tonnes de déchets par an

Les tissus réutilisables ont également de plus en plus d’adeptes. Il est possible d’en acheter directement dans certains commerces ou de les fabriquer soi-même. La maison de l’Ecologie à Namur tente notamment de promouvoir cette technique ancestrale japonaise de pliage appelée furoshiki. "Ça ne prend que quelques minutes à faire", explique Emilie Faure. " C’est esthétique et en plus, on peut l’offrir avec le cadeau en espérant qu’il soit ensuite réutilisé. L’idéal est évidemment de faire ses furoshikis à partir de vieux tissus comme des foulards ! "

L’asbl écoconso ou encore le BEP environnement proposent sur leur site internet différentes techniques pour réaliser ses propres emballages réutilisables.