Les élèves du premier degré du réseau provincial s'initient au codage

"Je savais que ça allait captiver les jeunes. Dès qu’on leur parle informatique, PC, robots, je sais que mon cours va les intéresser", confie Philippe Delcon. La matière de prédilection de professeur de technologie de l’ITP de Court-St-Etienne, c’est plutôt l’électricité. Mais, comme six de ses collègues de l’enseignement provincial du Brabant wallon, il s’est formé au codage avec enthousiasme. "Je ne vais pas vous mentir : j’apprends à peu près au même rythme que les élèves, reconnaît-il. Mais c’est un challenge, donc pourquoi pas ?". Samuel, l’un de ses élèves de deuxième année s’empresse de confirmer que son professeur a vu juste. "Dans mon ancienne école, on faisait plutôt de la plasticine au cours de technologie, ironise-t-il. Quand j’ai changé d’école et que j’ai découvert ce cours, ça m’a tout de suite plu".

"On ne savait pas trop ce qu'on allait faire, mais finalement c'est assez chouette" - © S. Vandreck

Un retard de dix ans sur la France

Pourtant omniprésent dans la plupart des secteurs techniques, de l’automobile à la menuiserie, sans oublier ceux qui sont directement liés aux nouvelles technologies, le codage (ou programmation informatique) est encore quasiment absent de nos programmes scolaires. "Nous avons même un retard de dix ans sur nos voisins comme la France", déplore André Grenier, le directeur d’administration de l’enseignement provincial. C’est d’ailleurs des programmes français que la province de Brabant wallon s’est inspirée pour mettre au point ces modules de cours, présentés comme inédits chez nous. "Nous avons été lauréats 2020 d’un prix remis par Digital Wallonia. Les professeurs d’éducation à la technologie des six établissements secondaires du réseau se sont formés, les écoles ont reçu des PC, des kits de robotique", précise Mustapha Bourdane, technico-pédagogue pour la province de Brabant wallon. Depuis janvier, les élèves manipulent donc des cubes électroniques ainsi que des sortes de briques Lego télécommandées qui permettent de concevoir des robots. Plus tard, ils iront visiter des entreprises pour se rendre compte que la robotisation fait partie intégrante de nombreux milieux professionnels.

Je ne savais pas trop ce qu’on allait faire, mais finalement c’est assez chouette

Passionné de jeux vidéo, Samuel s’est tout de suite pris au jeu : il nous présente son robot capable de toute une série de mouvements complexes comme marcher, s’accroupir et même tomber en arrière et se relever. "Ça m’a pris près de trois heures pour tout coder chez moi", explique-t-il. Rémy, qui voudrait devenir informaticien, s’enthousiasme lui aussi pour le codage : " On peut tout faire, programmer, faire des dessins. On peut même inventer des choses". Mais même pour les élèves les moins "geeks" de la classe, la rencontre avec les robots s’est avérée positive. "Quand on m’a présenté ce cours, je pensais qu’on allait travailler sur des PC mais pas avec des robots, raconte Nathan. Maintenant qu’on le fait, je trouve ça assez cool". "Je ne savais pas trop ce qu’on allait faire, mais finalement c’est assez chouette", ajoute Anais, dont le petit robot danse et parle grâce aux codes qu’elle a composés. Même si tous ces élèves ne poursuivront pas leur cursus dans le domaine de l’informatique, ils devraient continuer à être formés au codage dans les degrés supérieurs.