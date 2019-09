Les élèves de l'ouest du Brabant wallon sensibilisés aux incivilités

Une action coordonnée baptisée "Cartable Max" débute ce lundi, jour de rentrée scolaire, dans les écoles de Braine-le-Château, Tubize, Ittre et Rebecq. Les communes, établissements, gardiens de la paix et la zone de police Ouest Brabant wallon agiront de concert pour améliorer la sécurité et lutter contre les incivilités. Élèves et parents seront sensibilisés durant quinze jours. Une phase de répression débutera ensuite.

Chaque école des quatre communes, tous réseaux confondus, verra des policiers présents pour la rentrée des élèves le matin ou leur sortie le soir, au moins une fois durant ces quinze premiers jours de septembre. En fonction de la dangerosité des lieux ou des problèmes qui s'y posent, certaines feront l'objet d'une présence plus intense.

Policiers et gardiens de la paix discuteront avec les parents et tous les élèves recevront un marque-page reprenant le calendrier des congés scolaires, mais aussi une série de conseils à propos du stationnement devant l'école, de la manière de traverser les voiries, l'équipement pour ceux qui viennent à l'école à vélo, l'importance de jeter ses déchets dans les poubelles, etc.

Après la phase de sensibilisation, des P-V seront dressés et des radars seront placés dans les zones 30 devant les écoles, explique le bourgmestre de Tubize, Michel Januth.

La zone de police Ouest Brabant wallon mobilisera environ 25 policiers chaque jour pour cette action. Tous les agents de quartier seront impliqués.