On n'a pas eu de réponse

Chaque représentant politique a donc expliqué sa position sur les enjeux climatiques. Mais leurs réponses n'ont visiblement pas satisfait les élèves. "Je ne sais même pas si c'est de la déception, nous confie l'un deux, parce qu'on s'attendait à ça et en fait il n'y a pas eu de surprise. C'était vraiment un débat politique, c'était presque un règlement de compte entre présidents de partis. On leur pose des questions, ils filoutent et au final on n'a pas eu de réponse".