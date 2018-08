Les écoles supérieures délaissent de plus en plus la région mouscronnoise

Deux. C'est actuellement le nombre d'écoles supérieures toujours présentes à Mouscron. Et encore, ce n'est qu'une section de la HELHa et une autre de la Haute Ecole Condorcet. La situation s'est fortement dégradée depuis ces dix dernières années.

Alors qu'il était encore possible d'entreprendre des études aussi diverses que variées sur Mouscron (chimie, gestion, secrétariat,...), il ne reste qu'actuellement qu'une partie de la section soins infirmiers de la Haute Ecole Louvain en Hainaut ainsi que la catégorie comptabilité de la Haute Ecole Condorcet. Ce qui réduit de plus en plus la possibilité de réaliser des études supérieures de proximité dans une région déjà fortement reculée par rapport aux grandes universités du pays. "Pour pas mal de familles, c'est très important. Toutes ne peuvent pas se permettre de payer les frais de déplacement ou un kot à leurs enfants s'ils doivent s'expatrier sur Tournai, Mons ou Bruxelles pour leurs études supérieures." explique Luc Pirson le président de la FAPEO (Fédération des Associations de Parents de l'Enseignement Officiel) "Il y a des étudiants qui viennent de Comines et ce petit bout du Hainaut n'est pas la région la plus riche ni la plus socialement aisée du pays. Pour pas mal de familles, il s'agirait donc d'une très grosse perte si cette offre de proximité et de qualité venait à disparaître" déplore M. Pirson.

Vers un exode des étudiants

Et la situation n'est pas prête de s'arranger puisque le pouvoir organisateur de la Haute Ecole Condorcet envisagerait de rapatrier l'implantation mouscronnoise sur d'autres sites pour la rentrée scolaire 2019. Arguments avancés: la vétusté des bâtiments qui suscite quelques craintes depuis plusieurs années. "Tous les problèmes majeurs ont été résolus. Mais ce que l'on regrette, c'est que depuis quelques mois certains petits travaux de maintenance sont systématiquement refusés. De là, on s’interroge encore plus. Quelle est la volonté par rapport à l'avenir du bâtiment?" s'inquiète Luc Pirson.

Le président de la FAPEO a donc décidé de créer un collectif afin de préserver un enseignement supérieur de proximité en région mouscronnoise. Car avec le départ des hautes écoles, M. Pirson craint un exode non seulement des étudiants mais aussi de leurs parents. "Il est évident que les familles vont se poser la question de comment assurer au mieux la formation de leurs enfants" explique notre interlocuteur. "Elles vont très vite envisager l’intérêt de partir vivre ailleurs et pas simplement durant le temps des études. Si cet exode se déroule, que va devenir la région de Mouscron-Comines-Estaimpuis? Une espèce d'immense région dortoir? Il ne faut pas que le monde politique et de l'enseignement contribuent à paupériser encore plus la région!"

Petite éclaircie dans cette grisaille. La HELHa n'a pas l'intention de quitter Mouscron puisqu'elle va proposer dès la prochaine rentrée de suivre trois des quatre années d'études en soins infirmiers sur son site mouscronnois contre deux auparavant. Luc Pirson doit également rencontrer Brigitte Aubert, la bourgmestre de Mouscron, afin de l'interpeller sur cette situation préoccupante.