Les Echasseurs namurois à l’exposition universelle de Dubaï. Dernière ligne droite vers une reconnaissance par l’UNESCO

Une vingtaine d’Echasseurs namurois sont au pavillon belge de l’exposition universelle de Dubaï pour la semaine wallonne. Hier soir ils ont fait des démonstrations de joutes d’échasse devant le public.

Nos Echasseurs ont l’habitude des grandes expositions universelles, ils sont allés partout, et cette fois encore, ils sont heureux d’être les ambassadeurs de la capitale wallonne. " Pour nous c’est important c’est très important de représenter la Wallonie", explique Patrick Dessambre, le président des Echasseurs. " Le public vient à notre rencontre. Juste après le combat, on invite les gens à monter sur les échasses, en toute sécurité. C’est un moment d’échange, d’ouverture, on fait des photos avec des enfants et sans le vouloir, on fait aussi la publicité de Namur parce que, la photo elle se trouvera dans le salon d’une famille américaine, par exemple, pendant des années".