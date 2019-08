Les dix communes de la zone de secours NAGE ont décidé d'intenter un procès contre l'Etat belge

C'est le bourgmestre d'Andenne, Claude Eerdeckens, qui l'a annoncé mardi. Selon lui, le gouvernement fédéral ne financerait que 15% des dépenses de la zone, au lieu des 50% qu'il s'était engagé à couvrir.

Claude Eerdeckens rappelle également qu'il était un farouche opposant à la réforme des zones de secours et à la création de la zone NAGE qui impose aux pompiers de longs déplacements et éloigne les pouvoirs communaux de la gestion quotidienne des services de secours.

La zone de secours NAGE regroupe les communes de Namur, Andenne, Gembloux et Eghezée et couvre les territoires d'Assesse, Fernelmont, Gesves, La Bruyère, Ohey et Profondeville.