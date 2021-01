Les deux nouveaux radars fixes NK7 de la zone de Police Boraine sont opérationnels

Acquis dans le cadre du Plan Zonal de Sécurité dont une des priorités demeure la diminution des accidents, ces nouveaux radars, de type NK7, ont été installés avec le concours de la Région Wallonne en deux endroits sensibles.

Le premier est la RN51 à Quaregnon, où la vitesse autorisée est de 50 km/h, le second est la rue de Chièvres à Saint-Ghislain, où la vitesse maximale est fixée là à 70 km/h.

Installés il y a quelques jours, ces deux radars sont opérationnels et auront très rapidement des "petits frères" puisque des engins similaires sont d’ores et déjà commandés et les lieux de placements choisis.