Les deux jeunes auteurs de l'incendie dans le métro à Bruxelles ont été identifiés

Les deux jeunes auteurs de l'incendie volontaire dans le métro de Bruxelles, entre les stations Delacroix et Madou, commis le lundi 13 avril ont été identifiés à la suite de la diffusion d'un avis de recherche, a indiqué mercredi la police fédérale sur Twitter.

La police a diffusé une vidéo montrant les suspects. Ils sont arrivés à la station Delacroix pour y prendre un métro. Ils ont mis le feu à un premier bout de papier, qui s'est rapidement éteint, avant de recommencer avec du liquide inflammable.

Un passager a exprimé son mécontentement. Une fois ce dernier parti, ils ont déversé du produit inflammable sur un papier, ainsi que sur un siège et à leurs pieds, puis ils ont enflammé le papier et l'ont jeté au sol. Ils ont alors quitté la rame de métro et ont pris la fuite en courant par la station Madou.

Les passagers bloqués dans la rame ont dû se placer au fond du wagon, mais ont pu sortir au moment où le feu prenait de l'ampleur.