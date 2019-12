Les deux enfants blessés par balle à Dison hors de danger: le père serait l'auteur des coups de feu, partis par accident

Les deux enfants blessés par balle dans la nuit de vendredi à samedi à Dison sont hors de danger mais toujours hospitalisés, selon nos informations.

Le père serait l’auteur des coups de feu et il s’agirait d’un accident. Il reste néanmoins prive de liberté et devra comparaître devant un juge d’instruction pour détention illégale d’arme et coups et blessures involontaires.

L’oncle, qui avait lui aussi été arrêté a été relâché. Il a été mis hors cause.

Les forces de l’ordre ont découvert des armes dans l’habitation, détenues de manière illégale. Selon le procureur de division Gilles de Villers Grand Champs, rien dans le dossier ne permet d’envisager la piste terroriste.