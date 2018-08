Les descendants du soldat anglais Carter sont venus à Mons

Le soldat Carter, quelques heures avant le début de la Bataille de Mons. - Ville de Mons - © Ville de Mons

Michel Vasko et Philippe Marée sont des professionels du tourisme. Marie Cappart est une généalogiste de renom. A trois, ils sont devenu les "amis de Carter". En 2015, les trois passionés d'histoire étaient à une conférence à Birmingham, Michel Vasko raconte "j'ai découvert une photo qui était sur mon bureau depuis de nombreuses années dans un dépliant, et j'ai dis à mes collègues, je vous présente mon ami Carter". La photo a été prise quelques heures avant la bataille de Mons et montre un jeune soldat souriant, sans doute loin de s'imaginer l'horreur de la guerre à venir. De là, de longues recherches ont été menées. Trois ans plus tard, le bilan est positif. L'expertise de la généalogiste a permis de retrouver douze descendants. On en sait aussi bien plus sur l'histoire de Carter. Il a survécu à la guerre et a même combattu, quelques années plus tard, lors de la seconde guerre mondiale.