Les déclarations d'impôt à Bruxelles, une forme subtile et bancale de recensement linguistique

Quelle est la proportion de francophones et de néerlandophones à Bruxelles? Difficile de répondre à cette question puisqu'il n'y a plus de recensement linguistique depuis 1947. Tout au plus peut-on examiner certains chiffres à la loupe. Et notamment celui des déclarations fiscales. Tous les assujettis à l'Impôt sur les Personnes Physiques, qui doivent donc remplir une déclaration fiscale chaque année, ont en effet le choix : les remplir en français ou en néerlandais. Et les chiffres relatifs aux déclarations 2018 (revenus 2017), nous apprennent, qu'une fois encore, plus de nonante pour cent des déclarants choisissent le français.

Uccle et Berchem-Sainte-Agathe, les extrêmes bruxellois Les citoyens qui choisissent le plus souvent le français dans leurs contacts avec l'administration fiscale sont les plus nombreux à Uccle (F: 95%, N: 5%) ou Watermael-Boitsfort (F: 94,66%, N: 5,34%). Viennent ensuite les habitants de Forest (F: 93,93%, N: 6,07%), d' Auderghem (F: 96,65%, N: 6,35%) et de Woluwe-Saint-Lambert (F: 93,26%, N: 6,74%). A l'inverse, les habitants qui remplissent leur déclaration fiscale en néerlandais sont proportionnellement les plus nombreux à Berchem-Sainte-Agathe (F: 86,06%, N: 13,94%), Bruxelles, y compris Neder-Over-Hembeek, Laeken et Haren (F: 86,18%, N: 13,82%), et Ganshoren (F: 86,18%, N: 12,24%).

Pas de grosse surprise mais peut-être un signe de changement Ces chiffres constituent-ils une surprise? Sûrement pas, cela fait des années que l'on sait que les néerlandophones sont ultra-minoritaires à Bruxelles.

Ce que révèlent, par contre, ces chiffres, et c'est plus étonnant, c'est justement que pour la première fois depuis longtemps, la proportion globale de déclarations en français serait en baisse. Pas beaucoup! 91 % au lieu de 93% il y a 2 ans. Une différence insignifiante peut-être, mais qui mérite que l'on garde un œil sur ces chiffres lors de leur prochaine publication. Montrent-ils l'amorce d'un retournement de tendance? Les bruxellois flamands seraient-ils en train de regagner du terrain? Il est bien trop tôt pour le dire, d'autant que ces chiffres masquent souvent des réalités plus complexes.

Ces chiffres cachent des réalités plus complexes Un couple mixte (francophone-néerlandophone) peut choisir une langue ou l'autre, sans pour autant que les deux partenaires et leurs enfants ne "vivent" dans cette langue. Par ailleurs, les étrangers qui déclarent leurs revenus en Belgique, peuvent choisir le français par facilité, sans toutefois être francophones. Pour saisir la complexité du débat, on peut se référer au baromètre linguistique, réalisé en 2018 par les chercheurs universitaires néerlandophones du groupe BRIO. Ce groupe a analysé en 2018, l'usage quotidien des langues à Bruxelles (auprès de 2500 personnes). De cette enquête, il ressort que le français, tout comme le néerlandais, reculent et l'anglais s'impose à la deuxième place. L'anglais n'a par ailleurs pas accusé de baisse importante depuis le premier baromètre linguistique (réalisé en 2001), .... contrairement aux deux langues officielles!