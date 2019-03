Les cyclistes oubliés lors des aménagements de la gare d'Ottignies?

La nouvelle passerelle de la gare d'Ottignies à peine inaugurée, des voix se font déjà entendre: celles de certains cyclistes. Ils reprochent au nouvel aménagement de ne pas être adapté pour rejoindre les quais avec un vélo. Pour en avoir le cœur net, nous sommes allés vérifier sur place, en compagnie d'Aline, cycliste au quotidien. Elle ne prend qu'occasionnellement le train avec son vélo, mais a accepté de tester pour nous les nouveaux aménagements. Notre témoin renonce d'emblée à emprunter les escaliers de la passerelle: trop nombreux, trop raides, et surtout pas équipés d'une rampe à vélos. Impossible pour elle de tout gravir en tenant son vélo à bout de bras.

Un ascenseur trop petit

Elle se dirige aussitôt vers l'ascenseur fraîchement installé. Et là, problème: son vélo classique ne rentre pas. L'équipement est en fait prioritairement prévu pour les personnes à mobilité réduite: les chaises roulantes et les poussettes y entrent sans problème, mais pas un vélo d'adulte classique. Dernière solution pour rejoindre les quais: emprunter le tunnel sous voies, dont les volées d'escaliers sont un peu moins nombreuses et un peu moins raide. Là aussi, elle doit porter son vélo. En remontant vers le quai, une "gouttière" aménagée en bord d'escalier l'aide un peu, mais elle est trop proche du mur et ses sacoches accrochent.

Dix ans à attendre

La SNCB a-t-elle oublié les cycliste dans ses aménagements? Ceux-ci devront en tout cas s'armer de patience: des équipements spécifiques pour vélos sont prévus, mais ils s'inscriront dans le plan de réaménagement global de la gare d'Ottignies. Autrement dit, il faudra encore attendre une dizaine d'années. La passerelle qui vient d'être inaugurée vise à répondre essentiellement aux besoins des PMR. Rien n'empêche cela dit d'emprunter leurs nouveaux ascenseurs avec un vélo... pliable. Ce modèle est d'ailleurs vivement encouragé par la SNCB, vu que c'est le seul avec lequel on peut monter dans le train quelle que soit l'heure (le contrôleur peut refuser l'accès aux vélos classiques aux heures de pointe) et sans payer de supplément. Reste à voir si les cyclistes qui prennent le train de manière occasionnelle sont près à faire l'investissement.