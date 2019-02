Les Crêtes de Xhoffraix, seul centre de ski toujours accessible en Fagnes.

C'est le dernier jour de ski en Belgique dans l'attente de nouvelles chutes de neige puisque les Crêtes de Xhoffraix, situées à une altitude de 510 mètres, demeurent ouvertes ce vendredi. "Essentiellement car il y avait une réservation d'une école qui venait quelle que soit la situation", explique le gestionnaire du site.

Pour les fondeurs, il existe encore cette ultime solution puisque la plupart des 14 centres de ski ouverts mercredi, avaient déjà fermé leurs portes 24 heures plus tard. Xhoffraix dispose encore d'un enneigement suffisant "et comme on skie dans des prairies, il suffit de s'écarter des traces là où la qualité de glisse est altérée", ajoute le responsable du site.

Ce dernier, à l'instar de ses collègues, est satisfait de la saison actuelle. Les importantes chutes de neige de la semaine dernière ont permis aux exploitants des pistes d'accueillir bon nombre d'écoles. "Chez nous, il y avait entre 100 et 150 personnes quotidiennement, ce qui nous ravit." Samedi, toutes les pistes de ski seront définitivement fermées.

La saison 2018-2019 des sports d'hiver en Belgique compte déjà 20 jours d'ouverture au total. Après la première offensive du 20 janvier qui avait duré huit jours, les exploitants ont pu rouvrir dès le 28 janvier après une courte fermeture. De nouvelles chutes de neige sont annoncées pour la semaine prochaine.