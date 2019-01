Les crèches néerlandophones à Bruxelles devront obtenir une reconnaissance

Les crèches néerlandophones à Bruxelles devront désormais obtenir une reconnaissance de Kind en Gezin ou de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE), ont indiqué lundi le ministre flamand Jo Vandeurzen et la secrétaire d'Etat bruxelloise Bianca Debaets.

Jusqu'à présent, les crèches bruxelloises flamandes n'avaient pas d'obligation en la matière. Une ordonnance de la commission communautaire commune (COCOM) met un terme à cette situation. De la sorte, les lieux d'accueil de la capitale pourront faire l'objet d'inspections de qualité.

L'obtention de la reconnaissance sera liée au respect de certaines conditions. "Nous œuvrons ainsi à l'amélioration de la qualité de l'accueil des enfants et nous offrons la garantie que ceux-ci soient accueillis dans les meilleures conditions", a expliqué M. Vandeurzen.

Parallèlement, les communautés flamande et francophone ont élaboré un protocole de collaboration, permettant un meilleur échange d'informations et garantissant des inspections efficaces dans la capitale.