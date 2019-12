Les créations de l'Atelier Coco à Mons, des bijoux comme thérapie

Niché au cœur de Mons, l’Atelier Coco nous permet de rentrer dans l’univers de Florence Jacobs. Les tables de travail, les outils de précision pour travailler l’or et l’argent, les dizaines de petites boîtes remplies de pierres naturelles. Ici, pas de doute on travaille avec la tête et avec les doigts. Et c’est bien le besoin de cette création manuelle qui a conduit Florence aux bijoux, il y a quatre ans : "L’Atelier Coco c’est du fait main, de l’artisanat mais c’est surtout ma thérapie. Mes bijoux je les construis dans ma tête, je les dessine sur le papier, je les croque, parce que je les aime et pour moi c’est un vrai plaisir. Bon malheureusement, j’ai compris ça un peu tard parce que l’Atelier Coco a été une évidence pour éviter un burn-out, burn-out qu’au final je n’ai pas pu éviter ceci dit".

Les bijoux de l'atelier coco sont réalisés en or, argent et bronze - © Noah Dodson Mais revenons au début de l’histoire, une histoire qui n’avait rien à voir avec l’univers du bijou : "Je suis designer de mobilier et architecte d’intérieur de formation, j’ai ouvert un bureau d’architecture d’intérieur en 1995". Un métier qui va emmener la jeune femme aux quatre coins du monde, pour réaliser des chantiers passionnants, aménager l’intérieur d’espaces de vie et de travail. Un métier qui conduit aussi la créatrice vers l’enseignement. Mais qu’il s’agisse d’architecture ou d’enseignement, la vie professionnelle s’est vue envahie petit à petit par une utilisation quasi permanente d’outils informatiques. "Quand j’étais étudiante, on réalisait nos plans au porte-mine, ou les repassait à l’encre, pour moi ce temps était précieux parce qu’il permettait une sorte de relaxation, de détente, à l’époque le numérique n’avait pas encore pris toute la place. Aujourd’hui, ça ne s’arrête jamais, il y a toujours de nouveaux logiciels à savoir manipuler et on se rend compte qu’on passe 8 à 10 heures devant un ordinateur pour faire les plans, les devis, les PV de chantier, etc.… J’avais presque un besoin viscéral de reconstruire, de fabriquer avec mes mains".

Travailler avec d’autres artisans et avec des artistes Des bijoux réalisés en collaboration avec d'autres créateurs - © Atelier Coco Une fois les bijoux réalisés, comment les amener vers ceux et celles qui les porteront ? Le marché paraît tellement concurrentiel, les créateurs étant si nombreux aujourd’hui, comment se démarquer ? "Cette question, on me la pose souvent – répond Florence – mais l’Atelier Coco n’a pas vraiment de but lucratif puisque, à la base, c’est ma thérapie et je reconnais que c’est un luxe, donc non, la concurrence n’est pas un problème, au contraire c’est une stimulation, c’est la possibilité d’entreprendre des collaborations avec d’autres artisans". L’atelier Coco a réalisé une collection avec une autre créatrice de bijoux, Nathalie Simonianpour sur le thème de la nature, une autre collection est en préparation avec Cécile Maniquet, une artiste formée à la Cambre.

L’atelier Coco : les créations de deux sœurs : Florence et Caroline Jacobs Florence Jacobs - © Atelier Coco Florence n’est pas seule dans l’atelier, elle travaille avec sa sœur Caroline, elle aussi formée à un métier de création puisqu’elle est illustratrice : "c’est le roseau sur lequel je peux m’appuyer, on a une relation extraordinaire". A côté de l’atelier se trouvent exposées les créations des deux sœurs : des bijoux simples, sobres et élégants. "Ma volonté était qu’ils soient faciles à porter, légers, intemporels, confortables et accessibles au niveau des prix, même si ce sont des matières précieuses et semi-précieuses". Les formes, les lignes ne sont pas sans évoquer l’architecture : "le rapport des proportions, les perles lisses, les cubes, une simplicité, une pureté dans les assemblages, l’association des couleurs". Les bijoux de l’atelier Coco ne se vendent ni en boutique, ni sur internet mais uniquement sur place ou dans les marchés de créateurs. https://fr-fr.facebook.com/latelier.coco/

