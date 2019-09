Les coûts du futur "Temple de la bière", dans le bâtiment de la Bourse, sont-ils en train d'exploser ?

C'est en tout cas l'avis de l'opposition MR au conseil communal de la Ville de Bruxelles. Le bourgmestre, lui, conteste les chiffres et défend le projet.

Le futur "Temple de la bière" au cœur de la Bourse de Bruxelles coûtera 34,5 millions d’euros au contribuable bruxellois. C'est le montant voté ce lundi au conseil communal. Pour le libéral Geoffroy Coomans, ça dépasse l'entendement. "On a une situation inédite : ce fameux Beer Temple, qu’on nous présentait comme une belle opération pour la Ville, explose littéralement les budgets ! Au départ, on nous parlait plutôt d’un budget de 15 millions d’euros, plus l’apport du bâtiment. Maintenant, nous en sommes déjà à 34,5 millions, plus l’apport du bâtiment. On a doublé les montants ! Pour le citoyen, c’est une catastrophe !"

Le bourgmestre PS Philippe Close conteste le montant avancé par l'opposition. Le budget initial n'était pas de 20 mais de 30 millions. Il n'y a donc pas de dérapage. Et pour Philippe Close, le projet en vaut la peine. "Oui, cela coûte cher ! Mais je pense qu’un bâtiment comme la Bourse vaut la peine d’être sauvé. En tout cas, le collège en est très fier !"

Le collège espère pouvoir démarrer le chantier en 2020.