Les cours d’eau du Brabant wallon en phase d’alerte de crue

Les pluies diluviennes mardi soir et les averses incessantes durant la nuit ont non seulement provoqué coulées de boue, inondations d’habitations et de voiries, mais aussi considérablement gonflé les cours d’eau du Brabant wallon. Le Sethy, service d’étude hydrologique de la région wallonne a placé la Senne, la Dyle et la Gette en phase d’alerte de crue. En clair, cela signifie que ces différents cours d’eau sont sur le point de déborder. Le débit de la Senne, à Tubize par exemple, est passé de 0,5 à 23 m³ par seconde, et la tendance des prochaines heures est à la hausse avertit le Sethy.

Après l’est, c’est l’ouest qui trinque

Après avoir copieusement arrosé les communes de l’est de la province (Orp-Jauche, Jodoigne, Hélécine, Walhain…), les orages se sont déplacés durant la nuit et ont touché l’ouest du Brabant wallon. C’est d’ailleurs du côté de Tubize, Ittre et Nivelles que se focalise l’attention des autorités. Elles scrutent les niveaux des rivières en croisant les doigts.

Ce matin, Gilles Mahieu, Gouverneur du Brabant wallon, annonçait que l’épisode pluvieux n’était pas terminé.