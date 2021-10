Les conseils communaux en live, c’est fini dans certaines communes : "C’est compliqué à vivre, on avait un vrai retour des citoyens"

Depuis début octobre, les conseils communaux doivent de nouveau se dérouler en présentiel (avec la hausse des cas covid, cela pourrait à nouveau changer, mais à l’heure où nous écrivons ces lignes c’est cette règle qui prévaut à nouveau). Finis les réunions teams ou zoom avec chaque échevin ou conseiller derrière son PC, ils doivent reprendre le chemin de la salle du conseil. La conséquence c’est que pour beaucoup de communes cela signifie aussi la fin de la retransmission des conseils communaux en live, et donc moins de connexion avec les citoyens.

Une marche arrière faute de budget

Car oui, il y a eu un avantage en termes de démocratie locale dans ces mesures sanitaires. L’avantage de ces conseils communaux en distanciel, c’est que nous, citoyens, nous avons pu les suivre aussi, durant des mois depuis notre salon alors que nous n’avions parfois jamais osé franchir la porte d’une salle de conseil auparavant. Dans les grandes villes comme Ottignies, ou Namur, ces retransmissions en live sur les réseaux sociaux ou Youtube continuent mais dans de nombreuses petites communes, c’est désormais impossible car l’équipement est inexistant.

C’est le cas à la Hulpe : le dernier conseil communal n’a pas été filmé et retransmis. Isabelle Philippot, échevine de la participation citoyenne explique que ce n’est pas une décision prise de gaieté de cœur : "C’est compliqué à vivre, parce que c’est vrai que, pendant toute la pandémie, les citoyens ont eu accès à tous les conseils qui étaient retransmis en direct et puis là on voudrait continuer mais en fait c’est un coût énorme et nous, on est une petite commune, donc on n’a pas des budgets extensibles. C’est assez difficile à vivre parce qu’on se dit qu’on fait une marche arrière pour une question de budget. On a estimé les frais pour équiper la salle à 20.000 euros. C’est impossible à prendre en charge, c’est énorme pour la retransmission de 10 conseils par an".

Même son de cloche du côté de la commune de Sombreffe qui ne désespère pas d’équiper sa salle du conseil (une étude de faisabilité a été commandée au BEP) mais qui faute de moyens pour l’instant ne retransmet plus non plus en direct ses conseils communaux.

Laurette Henne est l’échevine de la participation citoyenne : "Ça coince parce qu’avec tout ce qui tombe pour l’instant sur la tête des petites communes, ce n’est vraiment pas évident". Et d’expliquer que filmer et retransmettre la salle du conseil, ça ne se fait pas en deux coups de cuillère à pot. "Il faut des moyens techniques sûrs, adaptés et de bonne qualité car sinon on obtient l’effet inverse : on va dégoûter, faire fuir le citoyen".

La participation citoyenne paradoxalement boostée par le distanciel

Ce renoncement aux conseils communaux en live, ces communes le regrettent amèrement car elles reconnaissent que la participation citoyenne avait été boostée, ces derniers mois. "Durant ces conseils en ligne, on voyait beaucoup de citoyens se connecter et on avait vraiment l’impression d’être plus proches des citoyens", explique Isabelle Philippot, échevine de La Hulpe. "On avait un vrai retour des citoyens".

"Le contact avec les citoyens était vraiment intéressant", insiste Laurette Henne, échevine à Sombreffe, "d’autant plus qu’on voyait les réactions immédiates des citoyens par rapport à certains points qui étaient discutés au conseil communal. Ils osaient réagir alors que généralement quand ils sont dans la salle du conseil, ils ne s’expriment pas. Et souvent c’étaient des citoyens qui ne venaient pas en temps normal au conseil communal".

Une ouverture démocratique

Laurence Henne pointe d’ailleurs la présence plus grande des femmes : "Là je prends ma casquette féministe, ce que j’ai remarqué c’est que c’est l’intérêt des femmes qui était beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux. Parce qu’elles sont très actives sur les réseaux sociaux et qu’en général une présence au conseil communal le soir par rapport à la vie de famille, ce n’est pas toujours en adéquation. Et donc là aussi c’était une ouverture démocratique".

Un constat partagé par l’union des villes et communes de Wallonie, tous les retours en termes de démocratie locale sont au vert. Dans des communes où seuls quelques citoyens se déplaçaient au conseil communal, on a pu voir parfois des dizaines de personnes se connecter. 20.000, 25.000 euros pour s’équiper cela peu sembler peu mais après le covid, boucler le budget 2022 risque d’être particulièrement douloureux pour de nombreuses communes. Chaque euro compte. Mais quand on sait que la commune est un peu le dernier échelon démocratique qui résiste à l’indifférence du citoyen, il y a peut-être de quoi réfléchir pour ne pas perdre cette connexion.