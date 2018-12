Les communes de Rochefort et Marche-en-Famenne vont-elles un jour fusionner ?

En même temps qu'une réforme des compétences provinciales, la ministre wallonne des Affaires intérieures, Valérie De Bue, a également annoncé que le Gouvernement wallon allait encourager la fusion entre communes de moins de 5000 habitants. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette perspective ne suscite pas un enthousiasme débordant auprès des petites communes…

En revanche, le bourgmestre de Marche-en-Famenne, André Bouchat, saute sur l'occasion pour rappeler son projet de fusion avec sa voisine de Rochefort pour avoir une force plus grande.

Marche et Rochefort sont pourtant bien trop peuplées pour remplir ces conditions mais il n'empêche, il n'en fallait pas plus au bourgmestre de Marche pour raviver l'idée d'unir sa commune avec celle de Rochefort. Il n'y voit que des avantages et en premier lieu, l'incitant financier offert par la Région aux communes qui acceptent de fusionner.

"Au moment de la fusion, dans six ans, on serait à quelque 18.000 habitants. Et nous pourrions diminuer notre dette (peut-être même les impôts) de 9 millions d'euros ! Et à Rochefort, qui compte à peu près 13.000 habitants, ce serait 6,5 millions d'euros. Soit 15,5 millions d'économies possibles sur les deux entités et ristournés aux contribuables !"

Reste que la mesure ne vaut que pour les communes de moins de 5000 habitants. Tant à Marche qu'à Rochefort, on n'est loin du compte… "Madame De Bue n'aura qu'à suivre mais je crois que dans ses prévisions, elle a prévu qu'il ne fallait pas dépasser les 20 millions d'euros par fusion de communes. Et nous serions en-dessous."